Il Comune di Milano fa ricorso contro il vincolo su San Siro

Era stato annunciato e ora è stato anche deciso: il Comune di Milano ricorrerà al Tar contro il vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro. Lo ha stabilito la giunta giovedì mattina. Con il ricorso, l'amministrazione tenterà di ottenere l'annullamento del parere positivo al vincolo formulato dalla sovrintendenza della Città metropolitana di Milano il 26 luglio e del parere dalla commissione regionale lombarda per il patrimonio culturale il giorno successivo, che ha qualificato la tribuna ovest come "archivio esposto".

I due organismi, sollecitati proprio da Palazzo Marino, avevano detto che, nel 2025, sarebbe scattato un vincolo culturale sul Meazza e più precisamente sul secondo anello, dopo 70 anni dalla realizzazione. Una valutazione soltanto provvisoria, giacché per quella definitiva occorre comunque attendere il 2025. Ma, se il parere positivo sarà confermato, il Meazza non sarà più abbattibile, come avrebbero voluto Milan e Inter, per poi costruire uno stadio nuovo di zecca. Come è noto, le due società calcistiche hanno sempre (almeno finora) affermato di non voler ristrutturare lo stadio.

"Danno economico per il Comune"

Più volte il sindaco di Milano Beppe Sala si era esposto contro il parere espresso dalla sovrintendenza, definendolo "una follia" e affermando che, se avesse il potere di impedirlo, lo eserciterebbe. L'11 ottobre, alle commissioni comunali, Sala aveva già anticipato l'intenzione di presentare ricorso, affermando che "c'è un danno economico chiaro per il Comune. È un vincolo assurdo, di nocumento al valore patrimoniale e alla ricchezza del Comune di Milano e dei milanesi".