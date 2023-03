San Siro, il comitato del referendum vince il ricorso contro il Comune di Milano

I pareri delle direzioni comunali (urbanistica, bilancio e sport) trasmessi al comitato del referendum troppo tardi, a un mese dalla richiesta. Nel procedimento sono poi entrate 'memorie' di soggetti terzi (Milan e Inter). E il comitato non ha potuto interloquire in modo efficace né sui pareri delle direzioni né tanto meno sulle 'memorie' dei club calcistici, perché pochi giorni dopo il collegio dei garanti del Comune di Milano ha deciso per il 'no' ai due referendum (uno propositivo e uno abrogativo) sul destino dello stadio di San Siro.

Queste, in sintesi, le ragioni per cui il giudice Nicola Di Plotti, della prima sezione civile del Tribunale di Milano, esaminando il ricorso del comitato per i referendum su San Siro, ha dichiarato illegittima la decisione del collegio dei garanti, assunta il 26 luglio 2022, con cui erano stati dichiarati inammissibili i due referendum. Tuttavia il giudice ha respinto il ricorso del comitato nella parte in cui chiedeva di dichiarare l'ammissibilità dei due quesiti referendari. Questo non sarebbe di competenza del giudice ordinario, perché esula dalla lesione del diritto soggettivo violato, ma interviene con una richiesta di un "ordine a fare" rivolto alla pubblica amministrazione.

Ora potrebbe concretamente accadere che il comitato dei garanti sia riconvocato per assumere nuovamente la decisione sui referendum. Nel frattempo, tuttavia, sta rapidamente cambiando il quadro generale. I due club non viaggiano più 'all'unisono' e sembra abbiano abbandonato l'idea di realizzare un nuovo impianto accanto al Meazza abbattendo quest'ultimo. Il Milan in particolare sta premendo sull'acceleratore per l'Ippodromo La Maura di Lampugnano, anche se la strada è tutta in salita: il quartiere è contrario e così anche la maggioranza dei consiglieri comunali.