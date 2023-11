C'è un rinvio per il ricorso al Tar del Comune su San Siro

Il giudice del Tar a cui è stato assegnato il dossier sullo stadio di San Siro potrebbe non essere competente per il ricorso presentato dal Comune di Milano, contro i pareri della sovrintendenza circa il vincolo che scatterebbe nel 2025. Nel dubbio si pronuncerà entro il 5 dicembre il presidente del Tar della Lombardia, eventualmente assegnando la causa a una sezione specializzata. Lo ha stabilito il giudice Stefano Celeste Cozzi, della seconda sezione del Tar, nell'udienza di martedì 21 novembre, in cui si discuteva della sospensiva chiesta da Palazzo Marino. L'amministrazione comunale può ancora comunque rinunciare alla richiesta di sospensiva e attendere, direttamente, il giudizio di merito.

Tutto nasce dai pareri della sovrintendenza e della commissione regionale per il patrimonio della Lombardia, che risalgono a luglio 2023, sollecitati proprio dal Comune di Milano, sull'eventualità che, nel 2025, possa scattare un vincolo culturale sul secondo anello di San Siro, dopo 70 anni dalla sua costruzione. E i pareri hanno affermato che l'interesse culturale sul secondo anello esiste. Questo significa che, dal 2025, non si potrà più abbattere il Meazza per costruire poi uno stadio a fianco, come da progetto di Milan e Inter. Abbattimento che sarebbe previsto nel 2027, visto che le Olimpiadi invernali del 2026 verranno inaugurate proprio allo stadio milanese.

Per il Comune di Milano, il vincolo culturale sul secondo anello limita fortemente la possibilità di un intervento edilizio sullo stadio, esponendo l'amministrazione (che ne è proprietaria) a possibili e ingenti spese di gestione per mantenere in vita un 'involucro vuoto', se Milan e Inter realizzeranno i propri stadi di proprietà altrove.