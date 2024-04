Ricorso al Tar contro lo stadio del Milan a San Donato

Non si ferma la crociata dei residenti di San Donato Milanese contro l'ipotetico stadio del Milan. Il club rossonero ha acquistato i terreni nel comune dell'hinterland, ma il progetto è a uno stato embrionale e l'addio a San Siro non è ancora ufficiale. Nonostante ciò, 13 cittadini di San Donato e Chiaravalle, sostenuti dal comitato 'No stadio a San Donato Milanese', hanno depositato un'istanza ufficiale al Tar di Milano per chiedere l'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione comunale per la realizzazione dell'impianto sportivo nel quartiere di San Francesco.

Nel ricorso, lungo 23 pagine, i residenti chiedono l'annullamento di una serie di documenti. In primo luogo la delibera della giunta comunale del 25 gennaio con oggetto "Proposta iniziale di variante urbanistica", poi la valutazione favorevole alla percorribilitàà per la costruzione dello stadio e infine il piano attuativo approvato dall'Amministrazione comunale.

Secondo i firmatari, la decisione è stata prese dopo le diverse richieste al sindaco Squeri di essere ascoltati. Lo stadio, spiegano, danneggerebbe non solo i residenti di San Donato, ma anche quelli di Milano. "A nostro giudizio siamo di fronte a numerosi profili di illegittimità che viziano gli atti in oggetto. In particolare, la delibera di Giunta comunale presenta molte problematiche dal punto di vista tecnico e giuridico, evidenziate nel ricorso", afferma uno dei referenti, Innocente Curci.