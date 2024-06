Terzo ricorso contro le nuove licenze taxi di Milano

Terzo esposto dei tassisti contro le 450 nuove licenze che il Comune di Milano ha messo a bando nel mese di marzo, dopo l'approvazione di una "corsia preferenziale" da parte del governo per bypassare le autorizzazioni regionali (che non arrivavano), ma con la clausola che l'intero ricavato delle nuove licenze andrà ai tassisti già operanti sul territorio.

I tassisti hanno perso due ricorsi in pochi giorni, ma questa volta l'esposto è stato presentato dal consorzio delle auto bianche che lavorano nel nodo aeroportuale di Malpensa. In generale, i tassisti contestano la cifra fissata per l'ottenimento delle nuove licenze (96.500 euro), peraltro fissata non dal Comune di Milano ma dall'Autorità regionale dei trasporti. I tassisti, invece, valutano il valore di una licenza in circa 160mila euro sul mercato.

Ma il punto aggiuntivo, lamentato dal Consorzio taxisti di Malpensa che ha presentato questo ulteriore esposto, riguarda la distribuzione del ricavato. Per il consorzio, infatti, l'equa divisione va fatta anche con chi opera nel bacino aeroportuale, ovvero con chi va e viene da Malpensa, Linate e Orio al Serio.

In precedenza, qualche giorno fa, il Consiglio di Stato (secondo livello della giustizia amministrativa dopo il Tar) aveva dato ragione a Palazzo Marino rigettando la richiesta di sospensiva del bando avanzata dai tassisti, come aveva già fatto il Tar. Intanto il Comune di Milano ha fatto sapere che, dopo questo primo bando (che si è rivelato un successo, con oltre 700 domande), intende procedere per altre 450 licenze in un secondo tempo.