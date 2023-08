Boeri andrà a Odessa per la ricostruzione della cattedrale dopo le bombe russe

Milano sarà in qualche modo protagonista della ricostruzione di Odessa, la città portuale ucraina di cui alcuni simboli culturali patrimonio Unesco sono andati distrutti a causa di un pesante bombardamento da parte della Russia il 23 luglio 2023. Il 6 e 7 settembre Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, sarà nella città ucraina insieme ad Alessandro Giuli, presidente del Maxxi (il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma) per colloqui con le autorità locali e una ricognizione ai siti andati distrutti.

La tappa obbligata (ma non l'unica) sarà la Cattedrale della Trasfigurazione, andata parzialmente distrutta durante l'attacco di luglio. Già nell'immediato la premier italiana Giorgia Meloni aveva promesso che "l'Italia, con le sue competenze, è pronta per ricostruire la cattedrale". La missione di Boeri e Giuli è promossa direttamente dal Ministero degli Esteri: il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, l'ha presentata giovedì mattina a Toledo (Spagna) durante la riunione informale dei ministri europei degli esteri, insieme all'omologo ucraino Dmytro Kuleba.

L'obiettivo italiano è quello di dar vita a un hub europeo per la ricostruzione delle città ucraine, raccogliendo istituzioni culturali, studi di architettura e ingegneristica, aziende e partner economici. "Andiamo a Odessa per mettere a disposizione la nostra capacità per ricostruire diversi beni architettonici colpiti dalla guerra", ha detto Stefano Boeri: "L'obiettivo è ricostruire l'architettura di Odessa per iniziare a ricostruire la normalità in una nazione che merita la pace". Oltre a Boeri e Giuli, ci sarà la direttrice Unesco per l'Ucraina Chiara Dezzi Bardeschi.

E il 31 ottobre, a Milano, si terrà un evento per lanciare un progetto di laboratorio, con la partecipazione del governo ucraino e dei soggetti (culturali ed economici) interessati. Tra le ragioni dell'intraprendenza italiana in questa operazione, come sottolinea la Farnesina, "il forte legame storico di Odessa all'Italia", la "tradizionale presenza di una folta comunità italiana", ma anche "i gemellaggi attivi con Genova e Venezia".

Boeri: con l'Ucraina da subito

All'indomani della scoperta del massacro di Bucha, ad aprile 2022, Boeri si espresse duramente contro la presidenza dell'Anpi, che aveva assunto posizioni equidistanti tra Ucraina e Russia. "Mi vergogno profondamente di leggere queste righe da parte di un’associazione che sembra aver dimenticato che la Resistenza antifascista aveva scelto da che parte stare, chi fossero i nemici, dove e come riconoscere i colpevoli e le vittime", scrisse sui social network l'archistar, ricordando che suo padre Renato era stato comandante partigiano in Ossola e sua madre Cini, da staffetta partigiana, nascondeva le armi paracadutate.

Qualche settimana dopo, quando nel cortile di Palazzo Reale vennero esposti carri armati ricoperti di libri, Boeri commentò: "Bello, ma all'Ucraina servono armi". E, a fine maggio del 2022, partecipò a un summit sulla ricostruzione di Irpin, ospitando poi nel 2023 un analogo evento in Triennale a Milano.