Il piano per ridurre le liste d'attesa negli ospedali

Regione Lombardia, su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato una delibera che individua due direttrici sulle quali concentrare gli sforzi per contenere le liste di attesa: da una parte sono state individuate le 10 prestazioni ambulatoriali (prime visite) che necessitano di un miglioramento dei tempi e, dall'altra, è previsto che Asst e Irccs aumentino le disponibilità per gli appuntamenti.

"Abbiamo iniziato un percorso - ha detto il presidente Fontana - e stanziato numerose risorse per consentire ai cittadini di accedere alle prestazioni nei tempi appropriati. Tanto è stato fatto, ma anche per cause indipendenti dalla nostra volontà, come la carenza di alcune figure specialistiche, figlie di programmazioni nazionali sbagliate, tanto si può ancora fare. Come, ad esempio migliorare la collaborazione tra tutti gli enti del sistema, medici prescrittori e quelli che erogano le prestazioni, e anche i cittadini stessi che devono avere un uso consapevole e responsabile delle prestazioni offerte, come ad esempio evitare di prendere più appuntamenti in diverse strutture o non annullare appuntamenti quando impossibilitati a presentarsi. Il provvedimento che adottiamo oggi va in questa direzione".

"Abbiamo rilevato - ha spiegato Fontana - che 66.000 cittadini hanno avuto per queste visite appuntamenti fuori tempo, nel periodo tra gennaio e giugno 2023. Per la precisione 3.000 con priorità B e 63.000 con priorità D. Questi 66.000 cittadini saranno richiamati dagli enti erogatori, pubblici e privati, e gli sarà anticipato l'appuntamento nei termini previsti dalla classe di priorità della prescrizione, dove possibile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 per quelle con priorità B. Sarà assicurato il finanziamento necessario a garantire tutte queste prestazioni aggiuntive".

Le 10 prestazioni sanitarie da migliorare

Le prestazioni individuate, tra quelle maggiormente richieste e con tempi d'attesa particolarmente lunghi, sono la visita oculistica, la visita dermatologica, l'ecocolordopplergrafia cardiaca, l'ecografia biletarale della mammella, l'ecografia dell'addome completo, la prima visita ortopedica, l'ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici, la prima visita cardiologica, la prima visita endocrinologica/diabetologica e la prima visita neurologica. Per queste prestazioni, circa 66mila lombardi con priorità 10 o 30 giorni hanno ricevuto appuntamenti da gennaio a giugno del 2023. Questi cittadini verranno richiamati per fissare nuovi appuntamenti il più presto possibile, e comunque entro il 31 dicembre 2022 per quelli con la priorità più breve. Su questo verrà assicurato dalla giunta regionale il finanziamento necessario.