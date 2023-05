Saranno eliminati oltre la metà dei parcheggi di via Padova

Stretta sui parcheggi in via Padova a Milano. Nel progetto di sistemazione dell'arteria stradale verrà rimosso il 55% dei posti auto. La decisione di Palazzo Marino è stata avanzata durante la commissione consiliare di martedì 9 maggio durante la quale è stato presentato il progetto di restyling dell'area con la creazione di una corsia preferenziale.

Il taglio dei parcheggi avverrà principalmente nel tratto tra via Giacosa e via Anacreonte dove verranno rimossi 103 stalli sugli attuali 190. "In un primo progetto, i posti auto dovevano essere recuperati in via Esterle e nelle vie limitrofe di via Padova, ma quando è stato presentato il progetto ieri in commissione consiliare, ci è stata evidenziata la chiara volontà della giunta di ridurre drasticamente i posti auto", hanno commentato in una nota congiunta il consigliere comunale Samuele Piscina, Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega e Vanessa Ragazzoni, consigliera di Municipio 2.

Proprio tra via Giacosa e via Anacreonte sono presenti un plesso scolastico (con nido, materna, elementare e media), una parrocchia, un circolo bocciofilo cittadino. Non solo, c'è anche una piscina, l’anagrafe, un centro di aggregazione comunale, un centro sportivo e il deposito dell’Atm. Infine, ma non meno importante, è prevista la costruzione di una moschea. "Proprio in quella parte di via ci sarebbe un grande bisogno di parcheggi per rendere fruibili i servizi esistenti", hanno tuonato i leghisti.

"Quella di Sala e compagnia cantante - concludono gli esponenti del Carroccio - è una politica fallimentare che non porta alcun beneficio ai cittadini, né in termini ambientali, né di traffico, ma causa nuovi problemi senza valutare la necessità di alcune categorie di utilizzare l’automobile per spostarsi in città o fuori, che sia per motivi familiari, di salute, di lavoro o anche solo per sicurezza, essendo la linea 56, che percorre via Padova, una delle più insicure della città".