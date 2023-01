Saranno rifatti i bagni di 28 stazioni della metro. Il restyling

Più di 4,6 milioni di euro saranno spesi dal Comune di Milano, nel corso del 2023, per ristrutturare i servizi igienici pubblici in numerose stazioni del metrò milianese. La delibera di giunta, del 29 dicembre, fa parte di una serie di interventi approvati per la mobilità cittadina.

L'importo totale dei lavori sarà di 4 milioni e 647mila euro. I servizi igienici interessati saranno 28, distribuiti in altrettante stazioni della metropolitana (linee 1 e 2), che, secondo il Comune, "risultano in carente stato di manutenzione e obsoleti dal punto di vista impiantistico, tanto da non essere piu? perfettamente funzionali, oltre a non essere dotati di servizi igienici destinati ai disabili".

L'intervento consisterà anzitutto nell'abbattimento delle barriere architettoniche e, poi, nel miglioramento dello stato di manutenzione. Verrà effettuato realizzando nuovi 'blocchi bagno' di tipo tradizionale o automatico, in entrambi i casi aggiungendo servizi igienici dedicati ai diversamente abili.

Le stazioni interessate, come si diceva, si trovano lungo le linee 1 (rossa) e 2 (verde). Ecco quelle della linea 1: Inganni, Primaticcio, Bande Nere, Bande Nere, De Angeli, Palestro, Porta Venezia, Pasteur, Turro, Rovereto, Gorla, Precotto, Villa San Giovanni, Sesto Marelli, San Leonardo, Bonola, Uruguay, Lampugnano, QT8, Lotto e Amendola. E della linea 2: Sant'Agostino, Moscova, Gioia, Piola, Lambrate, Udine, Cascina Gobba e Gorgonzola.