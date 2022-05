Più economia circolare e meno rifiuti: il piano della Lombardia

Non rifiuti ma risorse da lavorare e da cui ottenere benefici. È questo in sintesi l'obiettivo principale del nuovo programma regionale di gestione dei rifiuti verso l'economia circolare (Prgr) approvato dalla giunta lombarda su proposta dell'assessore all'ambiente e clima, documento approvato nella giornata di martedì 24 maggio.

Il piano si basa sui principi dell'economia circolare dettati dall'Unione Europea. L'obiettivo sostanziale della circular economy è di ridurre il prelievo di risorse naturali, aumentare l'efficienza nell'uso delle risorse e rendere più competitivo e sostenibile lo sviluppo economico del sistema. E nel sistema gestionale lombardo sono state già raggiunte ottime prestazioni, sostanzialmente in linea con gli avanzati obiettivi posti dai nuovi indirizzi comunitari.

"Regione Lombardia si conferma all'avanguardia - ha spiegato l'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo - approvando un piano rifiuti che guarda alla sostenibilità ambientale. L'economia circolare è infatti già una realtà nella nostra regione. Regione Lombardia, in questo piano, definisce in maniera integrata le politiche di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare, trattando il rifiuto come risorsa, riducendone ulteriormente la produzione e incrementando i già elevati standard qualitativi della raccolta differenziata, così da garantire un ancor più ampio riutilizzo e riciclo dei rifiuti come materia prima seconda".

Nel piano sono previsti programmi specifici per singola area d'intervento: il programma di prevenzione, il programma di gestione dei rifiuti da imballaggi, il programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (Rub). Oltre a questi, sono presenti anche due approfondimenti particolari, tanto da essere dei veri e propri 'piani' nel piano, per i fanghi di depurazione e per l'amianto. Inoltre, contiene il Programma Regionale di bonifica delle aree inquinate (Prb).

I numeri dei rifiuti

Nel 2020 la raccolta differenziata in Lombardia ha raggiunto il 73,3% medio regionale con il 20% dei Comuni che si attestano stabilmente oltre l'80%. L'obiettivo che fissa il piano al 2027 è pari all'83,3%.

La percentuale di raccolta differenziata a livello comunale è cresciuta costantemente negli ultimi dieci anni. Emerge, quindi, come in Lombardia si sia realizzato un significativo efficientamento dei servizi di raccolta che ha permesso di raggiungere importanti traguardi quali la diminuzione e la stabilizzazione della produzione pro-capite di rifiuti e il contestuale innalzamento della percentuale di raccolta differenziata. Il modello di raccolta che ha portato a questi risultati è quello porta a porta (esteso ad oltre l'80% dei comuni lombardi).

Il complesso dell'impiantistica lombarda ha ampiamente garantito la piena l'autosufficienza regionale di trattamento del rifiuto urbano. L'87% del rifiuto urbano residuo (Rur) è stato trattato all'interno della provincia di produzione nel pieno rispetto del principio di prossimità. Non verranno costruiti, dunque, nuovi impianti.

Nuova vita per i fanghi di depurazione

Per quanto riguarda i fanghi da depurazione, il piano effettua una valutazione della produzione e gestione attuale, individuando scenari futuri, ossia: assicurare il destino dei fanghi di alta qualità in agricoltura, dove sono utili per la fertilità del suolo, individuando invece destini alternativi per i fanghi meno adatti come il recupero energetico, con l'indicazione di puntare sul recupero del fosforo, essenziale per fertilizzare i campi, che attualmente proviene quasi interamente da fuori Europa. Il piano indirizza in sintesi una vera gestione circolare dei fanghi, utilizzandoli al meglio e riducendo i problemi per il territorio.