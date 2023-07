C'è un drone che raccoglie i rifiuti da Naviglio e Darsena

Raccogliere bicchieri di plastica, bottiglie di vetro e molto altro. È il lavoro che svolgerà quotidianamente per i prossimi due anni Pixie, drone che navigando tra le acque del Naviglio e della Darsena "setaccerà l'acqua" recuperando 60kg di rifiuti galleggianti di ogni tipo.

Il robot aiuterà quotidianamente dagli operatori del consorzio Est Ticino-Villoresi nelle operazioni di pulizia. Sono diversi i materiali che ogni giorno vengono gettati nello specchio d'acqua di Milano, specialmente durante il fine settimana: plastica, carta, bottiglie di vetro fino alle carcasse di animali di piccola taglia, sedie e, sempre più spesso, anche biciclette elettriche delle aziende di bike sharing.

"Pixie è praticamente l’equivalente del robot aspirapolvere di casa – precisa Simona Roveda, direttore editoriale e comunicazione di LifeGate, capofila del progetto –. Grazie ad una speciale spugna assorbente può anche raccogliere i residui di olio e carburante galleggiante, il che lo rende davvero unico. L’impiego di questo strumento tecnologico all’avanguardia e il suo posizionamento nelle acque milanesi permetterà così di raccogliere plastica e rifiuti, sensibilizzando cittadini, turisti, istituzioni e aziende in modo tale che cambino le cattive pratiche che quotidianamente contribuiscono all’inquinamento delle distese d’acqua".

"Il problema dei rifiuti è un problema complicato perché il consorzio ETVilloresi si dovrebbe occupare prevalentemente, come mission, dell’irrigazione e non dovrebbe quindi dedicarsi anche alla raccolta dei rifiuti galleggianti ma con il Comune di Milano abbiamo trovato un accordo tale per cui il consorzio raccoglie i rifiuti mentre Palazzo Marino li smaltisce", ha precisato Valeria Chinaglia, direttore generale ETVilloresi.