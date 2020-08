Milano, raccolta rifiuti a Ferragosto, ecco cosa non verrà raccolto dai camion Amsa

Arriva Ferragosto e la raccolta rifiuti cambia. È quanto ha comunicato Amsa, società del gruppo A2a che si occupa della raccolta differenziata in città e in diversi comuni dell'hinterland. All'ombra della Madonnina, più nel dettaglio, sarà regolare la raccolta di umido e indifferenziato. Sarà sospesa, invece, la raccolta di carta/cartone, vetro e imballaggi in plastica/metallo; inoltre resteranno chiuse per l’intera giornata le riciclerie cittadine.

La situazione nei comuni dell'hinterland

• A Bresso è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di umido, vetro e indifferenziato sarà recuperata lunedì 17 agosto

• A Buccinasco è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di umido, carta e indifferenziato sarà anticipata venerdì 14 agosto.

• A Corsico è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di umido, imballaggi in plastica/metallo, indifferenziato e scarti vegetali sarà anticipata venerdì 14 agosto.

• A Novate Milanese la raccolta rifiuti sarà regolare.

• A Paderno Dugnano è sospeso il servizio di raccolta rifiuti.

• A Pero la raccolta rifiuti sarà regolare.

• A Pioltello è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di umido, carta e

indifferenziato sarà anticipata venerdì 14 agosto.

• A San Donato Milanese è sospesa la raccolta di scarti vegetali.

• A Saronno la raccolta rifiuti sarà regolare.

• A Segrate è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di imballaggi in

plastica/metallo sarà recuperata lunedì 17 agosto.

• A Settimo Milanese la raccolta rifiuti sarà regolare.

• A Trezzano sul Naviglio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta di

umido, carta, vetro, indifferenziato e scarti vegetali sarà anticipata venerdì 14 agosto.