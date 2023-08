Raccolta rifiuti a ferragosto a Milano e dintorni

Che cosa succede alla raccolta dei rifiuti da parte di Amsa a Milano e negli altri Comuni in cui l'azienda del gruppo A2A ha l'appalto del servizio? La società lo ha comunicato con una nota. Vediamo i dettagli.

A Milano, martedì 15 agosto, la raccolta dell'indifferenziato e dell'organico sarà regolarmente effettuata (sia per le utenze domestiche sia per quelle commerciali). Sospesa invece la raccolta di vetro, carta, plastica e metalli. Inoltre le riciclerie cittadine rimarranno chiuse. Regolari, invece, i servizi di raccolta a Novate Milanese, Pero, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Saronno, Segrate e Uboldo.

A Bresso, il 15 agosto, verrà raccolto l'organico, mentre l'indifferenziato sarà posticipato al 16, plastica e metallo al 17. A Buccinasco tutto sospeso il 15 agosto, e rinvio di indifferenziato, organico, vetro e plastica al 16. A Cormano raccolta sospesa, con vetro, carta e organico posticipati al 16. A Corsico raccolta sospesa, con carta, cartone, vetro, organico e indifferenziato posticipati al 16.

A Lacchiarella il ritiro degli sfalci e potature sarà posticipato al 16 agosto. A Paderno Dugnano la raccolta di indifferenziato, organico, carta e plastica sarà regolare. Posticipata a mercoledì 16 agosto la raccolta di vetro, metalli, sfalci e potature. A Settimo Milanese i servizi di raccolta saranno regolari a eccezione di quelli previsti per l'area ZAI - zone artigianali e industriali - dove la raccolta di carta e cartone sarà posticipata a giovedì 17 agosto.

I centri di raccolta e le piattaforme ecologiche, per tutti i Comuni serviti dall’azienda, rimarranno chiusi a eccezione della piattaforma di Saronno aperta con orario parziale: dalle 07:30 alle 12:30. Nella giornata del 15 agosto a San Giuliano Milanese, l’attività di distribuzione kit presso l’ecosportello di Via Brianza sarà sospesa. A Segrate la piattaforma ecologica rimarrà chiusa anche il 16 agosto 2023 per la festa patronale.