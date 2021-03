Maxi gara sui rifiuti a Milano, seconda sospensione del Tar

Sono due i ricorsi al Tar finora accolti per la maxi gara sui rifiuti e la pulizia delle strade di Milano da due miliardi e 400 milioni di euro per sette anni. Una gara che, ovviamente, fa gola a parecchi operatori ma implica una certa complessità per parteciparvi. Palazzo Marino aveva annunciato il "divorzio" da Amsa a dicembre 2020, con tempo fino al 9 marzo 2021 per presentare le offerte. Un termine prorogato fino all'8 aprile dal Comune di Milano. A febbraio, però, il Tar ha sospeso tutto, riservandosi di decidere con una udienza di merito a ottobre 2021, accogliendo una sospensiva chiesta dalla Sangalli, una delle aziende che si occupano di rifiuti nel territorio lombardo, con sede a Monza.

Il secondo ricorso è stato presentato da Iren Ambiente, colosso emiliano già attivo nel settore a Reggio Emilia, Parma, Piacenza, La Spezia, Torino e Vercelli. Ed è stato accolto proprio a ridosso dell'iniziale scadenza. I giudici del Tar hanno convenuto con le aziende ricorrenti sull'esiguità dei termini, anche considerando quello nuovo (8 aprile, appunto). Novanta giorni per un appalto così complicato sono stati ritenuti troppo pochi. Non solo, ma il Comune di Milano, che pure ha tutto il diritto di non suddividere l'appalto in più lotti, non avrebbe motivato in modo abbastanza rigoroso la scelta di procedere con l'appalto unificato, che per forza di cose "taglia" le imprese di minori dimensioni.

Con la seconda sospensione, i giudici del Tar si sono spinti anche oltre, affermando che nel bando vi sarebbero "lacune informative" tali da produrre "asimmetria" di informazioni tra il gestore uscente, Amsa, e quelli potenzialmente entranti. "Secondo ricorso accolto dal Tribunale amministrativo, ennesimo pasticcio di questa amministrazione", commenta Alessandro Panza, deputato europeo della Lega: "Un altro disastro del sindaco Beppe Sala che rischia di compromettere il rapporto con Amsa e, soprattutto, con i suoi dipendenti, che a fronte di questo ennesimo pasticcio ravvisano grosse preoccupazioni per il loro lavoro".