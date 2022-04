C'è un piano per migliorare la raccolta differenziata dei locali etnici

Migliorare la qualità della raccolta differenziata e eliminare la plastica monouso (largamente utilizzate per l’asporto e la consegna di cibo a domicilio). Sono i due principali obiettivi del progetto "Un sacco et(n)dico" che parte da Nolo, uno dei quartieri di Milano con la più alta concentrazione di sapori e profumi provenienti dal mondo. La campagna è stata presentata nella mattinata di martedì 12 aprile dall'assessore Elena Grandi (ambiente e verde) e Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa.

All'iniziativa prenderanno parte anche i mediatori culturali che presenteranno il progetto alle circa 200 attività coinvolte a Milano. Saranno consegnati materiali informativi – quali le linee guida di Amsa per la raccolta differenziata, la brochure del progetto con i riferimenti principali, i poster esplicativi (tradotti nella lingua madre dell’esercente - cinese, arabo, turco, spagnolo e urdu). Gli operatori che hanno aderito al progetto (circa 40 ad oggi), dopo la prima fase di contatto, saranno coinvolti in due ulteriori incontri con il personale di Amsa, sempre accompagnati dai mediatori culturali: il primo per chiarire gli eventuali dubbi sulle procedure di differenziazione dei rifiuti e per fornire informazioni sui prodotti in plastica monouso utilizzati; il secondo, a distanza di qualche mese, per valutare i risultati dell’intervento, sia sulla qualità della differenziata che sul grado di sostituzione dei prodotti in plastica monouso non più a norma. Inoltre, ciascun esercente coinvolto riceverà in omaggio circa mille food bag compostabili da testare.

"Ci auguriamo che questa nuova campagna espressamente rivolta agli operatori della ristorazione consentirà di promuovere atteggiamenti e comportamenti virtuosi sempre più attenti all’ambiente, sensibilizzando ristoratori e clienti al corretto smaltimento dei rifiuti e delle plastiche monouso. - Così l’Assessora Elena Grandi (ambiente e verde) -. Se la raccolta differenziata è una realtà cui tutti noi non possiamo più prescindere, oggi la nostra attenzione va concentrata sulla riduzione dell'usa-e-getta e sulla sostituzione delle plastiche a perdere con materiali alternativi per oggetti analoghi nelle prestazioni ma perfettamente compostabili. L’utilizzo dei mediatori culturali serve poi per allargare e includere in questa campagna tutti i cittadini, indipendentemente dall'etnia di appartenenza, poiché la tutela dell’ambiente e una maggiore attenzione alla sostenibilità sono e devono essere sempre più una cultura condivisa e fatta propria da tutti".

Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo e Novamont, si svolge contemporaneamente su tre città - Bergamo, Brescia e Milano - con il supporto delle aziende del Gruppo A2A che si occupano dei servizi ambientali - e coinvolge complessivamente 340 attività di ristorazione (oltre 200 a Milano, 65 a Bergamo e 75 a Brescia), due realtà locali esperte di mediazione linguistico-culturale, il dipartimento di lingue, letterature, culture e mediazioni dell'università Statale e l’associazione economia e sostenibilità come capofila.