A Milano arriva la raccolta dei rifiuti ingombranti sotto casa

Sei giornate per la raccolta dei rifiuti ingombranti (e apparecchiature elettriche e elettroniche) direttamente nei 9 municipi di Milano senza alcun costo aggiuntivo. È l'iniziativa lanciata da Amsa, società del gruppo A2a, per aumentare la pulizia e il decoro della città.

L’iniziativa parte venerdì 1° aprile da via Padova e piazza Tirana; il primo ciclo terminerà domenica 10 aprile con le postazioni pianificate in via Rombon e al mercato di Bonola. Ogni cittadino potrà conferire mobili - armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, materassi - fino a 8 pezzi (possibilmente già smontati), apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni e sorgenti luminose - fino ad un massimo di 10 oggetti -, e un grande elettrodomestico, ad esempio un frigorifero o una tv (per le quali non è possibile rilasciare certificazione per ecobonus).

"I rifiuti ingombranti e i Raee possono comunque essere sempre consegnati anche presso le cinque riciclerie cittadine, aperte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 e la domenica fino alle 15", ha fatto sapere Amsa attraverso una nota. La società, inoltre "fornisce la possibilità di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio, previa prenotazione del servizio online sul sit o attraverso l’app".