Approvata la Riforma sanitaria in Lombardia

La riforma della sanità in Lombardia diventa realtà. Dopo quasi tre settimane di discussione il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 48 voti a favore e 26 contrari il progetto di legge 187 relativo alla riforma del sistema sanitario regionale. La mattina è stata dedicata alle votazioni di emendamenti e ordini del giorno, alle quali non ha partecipato per protesta il M5s. I lavori sono poi ripresi intorno alle ore 15 con le dichiarazioni di voto, seguite dal voto finale del provvedimento. Il testo era stato approvato dalla Commissione Sanità il 27 ottobre scorso, mentre la discussione in Aula consiliare è cominciata il 10 novembre. Ai lavori non ha partecipato, perché convalescente, il presidente della Regione, Attilio Fontana.

Le reazioni all'approvazione del progetto di legge, com'è naturale che sia, viaggiano in due direzioni opposte a seconda della provenienza. Entusiasta la maggioranza del centrodestra lombardo mentre l'opposizione - Pd e 5Stelle - critica in maniera decisa il contenuto della riforma. Particolarmente dure le critiche dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che lunedì sono stati addirittura espulsi dall'aula con l'intervento della Digos.

Riforma della sanità, la parole di Moratti

Per Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, è un traguardo importante. "Ancora una volta - ha detto - ribadisco che abbiamo un solo obiettivo, migliorare la nostra sanità". "Un lungo percorso - ha specificato Moratti - che ho seguito con grande attenzione, sia nella fase preparatoria, con l'ascolto degli stakeholder e con le sedute della Terza Commissione, sia nel dibattito di questi giorni in Aula. Durante tutti questi passaggi ho potuto cogliere riflessioni approfondimenti e suggerimenti che terrò sempre ben presenti per dar seguito alle differenti indicazioni e perché nulla vada disperso".

Guardando ai contributi giunti dall'aula consiliare, la vicepresidente Moratti ha voluto ricordare come dal dibattito "esca rafforzato il ruolo dei sindaci, anche attraverso le proprie sedi di rappresentanza" e "grazie alla possibilità di esprimere pareri sugli atti programmatori. Così come - ha aggiunto - è importante sottolineare con quanta attenzione i consiglieri hanno evidenziato e affermato l'importantissimo ruolo del Terzo settore, delle Associazioni dei pazienti e dei Consultori che dovranno avere ancora più spazio".