Come cambierà il quartiere di San Siro

L'assegnazione dell'ex mercato comunale di piazzale Selinunte al Centro sportivo italiano, che per un anno lo trasformerà in un luogo di aggregazione aperto a tutti, è solo temporanea. A partire da luglio 2023 infatti partirà una riqualificazione definitiva, per la quale il comune di Milano cerca una partnership. Le linee guida del bando sono state presentate martedì a Palazzo Marino, che vuole fare dell'ex mercato "il simbolo del rilancio del quartiere di San Siro", come ha detto Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e al piano quartieri.

Un rilancio, quello del quartiere, che conterà su un piano specifico, a partire da uno studio d'area effettuato dall'assessorato alla rigenerazione urbana insieme al centro studi Pim e ad Amat. Lo studio avanza 12 proposte migliorative non solo per il quadrilatero di case popolari ma per tutta la zona ovest. Per esempio, si parla di "valorizzare gli accessi al parco delle Cave", ma anche di trasformare l'asse di via Harar e via Rospigliosi da strada ad alto scorrimento a "sequenza di piccole piazze" con servizi ed esercizi commerciali. Cambierebbe fisionomia e funzione anche via Novara, che diventerebbe una "strada urbana di collegamento tra le grandi aree verdi". Lo studio parla poi di nuovi spazi per lo sport.

23 chilometri ciclabili

Più in dettaglio, lo studio parla di riqualificazione di 230mila metri quadrati di spazi pubblici e di cinque piazze: Axum, Esqulino, Segesta, Selinunte (con viale Aretusa) e il centro storico di Quarto Cagnino, con l'obiettivo di creare nuove centralità e luoghi di socialità nei quartieri. E poi sei edifici da rifunzionalizzare (il mercato di Selinunte, via Newton 15, la scuola Manara, l'ex deposito di Atm, l'ex Omnicomprensivo e Cascina Case Nuove), 16mila nuovi alberi da piantumare, tre nuovi parchi (piazza d'Armi, San Siro ed ex Ippodromo del Trotto), 23 chilometri di itinerari ciclabili e pedonali e un corridoio verde tra piazza d'Armi e il parco delle Cave.