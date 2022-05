Rinviata la fiera del bebé. Gli organizzatori: "Non avremmo parlato di utero in affitto"

Era stato tutto fissato: date e luogo dell'evento. Ma adesso è saltato tutto. Non si svolgerà "Un sogno chiamato bebè", kermesse con al centro i temi della genitorialità e fertilità in programma sabato e domenica 22 maggio agli East end studios di Milano. Il fatto è stato comunicato dagli stessi organizzatori nella giornata di oggi, giovedì 5 maggio.

"Purtroppo, a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare al 2023", si legge in una nota. Gli organizzatori, nel dettaglio, hanno spiegato che la fiera è stata rinviata perché "Le persone e il mercato sono diventati molto cauti a causa della difficile situazione geopolitica e la guerra: i pazienti, infatti, sono preoccupati e stressati all'idea di ricevere cure per la fertilità all'estero, il che è comprensibile; nonché, a causa dei numeri di nuovo in aumento dei positivi covid in tutta Europa".

Da F2f events, società dietro all'evento, hanno precisato che dietro all'evento "non vi è mai stata alcuna intenzione di violare la legge italiana", durante gli appuntamenti - secondo quanto riferito dagli organizzatori - non erano previsti "riferimenti a maternità surrogata, uteri in affitto, mamme in affitto, in generale alla Gpa, e non si è mai parlato di gestazione per altri, la cui pubblicizzazione sappiamo essere punita dalla legge".

Non è la prima volta che l'evento salta. Inizialmente la "fiera" era in programma per il weekend del 21 novembre del 2021 ma a causa delle polemiche e delle pressioni era slittata a data di destinarsi.

In autunno il pressing era guidato da esponenti del mondo cattolico e di destra ma anche membri del centrosinistra, tra cui Paolo Petracca della lista civica Beppe Sala Sindaco, che avevano parlato della kermesse come "un evento che mortifica la donna e si pone contro l’ordinamento italiano". Anche esponenti Dem avevano annunciato interrogazioni parlamentari e, infine, la leader di Fdi Giorgia Meloni aveva chiesto a Sala di dichiarare l'indisponibilità della città. Sala, all'epoca, aveva precisato che a Palazzo Marino non era arrivata nessuna richiesta di spazi pubblici e "L’amministrazione non ha quindi concesso alcuna autorizzazione, patrocinio o altre forme di sostegno all’iniziativa".