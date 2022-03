Rinviato il concerto al Lirico di Roby Facchinetti

Il covid ha rimandato il concerto di Roby Facchinetti al teatro lirico di Milano previsto per il 29 marzo. L'artista, ex tastierista e voce dei Pooh, è risultato positivo al coronavirus e per questo ha dovuto rinviare le esibizioni del 29 marzo e del 4 aprile a Firenze.

Le nuove date sono: il 3 maggio al Lirico di Milano e il 24 maggio al Teatro Verdi di Firenze. La data di Mantova prevista per il 7 aprile al Teatro Sociale è invece annullata, a causa dell'impossibilita' di recuperarla.

L'entourage dell'artista ha spiegato che i biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date, mentre per le modalità di rimborso per il concerto di Mantova la richiesta va effettuata attraverso Ticketone.