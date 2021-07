Il Comune di Milano rinvia le scadenze per molti pagamenti, dai nidi agli affitti

I milanesi possono tirare un sospiro di sollievo: la giunta ha deciso di rinviare diverse scadenze di prelievi fiscali, nonché di pagamenti di contributi, canoni e altre somme dovute al Comune di Milano. Le date sono state stabilite nel dettaglio con un'apposita delibera emanata sabato 3 luglio.

Cominciamo con le rette degli asili nido. Viene confermata la riduzione al 50 per cento degli importi dovuti nel periodo di mancata fruizione del servizio per le restrizioni covid. Il termine del pagamento della retta è rimandato al 3 settembre 2021, mentre sono previste riduzioni anche per il servizio mensa, in proporzione ai periodi di mancata fruizione. Sospesi invece fino al 31 ottobre 2021 i bollettini di pagamento per i centri diurni per disabili.

Confermato (era già stato stabilito in precedenza) il rinvio al 31 ottobre 2021 dei termini di versamento dei canoni dovuti per contratti di locazione di immobili comunali, anche riguardanti i mercati comunali coperti e gli spazi adibiti ad usi diversi, destinati ad attività culturali, ricreative e istituzionali anche attribuiti in gestione ad MM Spa.

Rinviato anche il termine per versare l'imposta di soggiorno dovuta per il 2021: slitta al 31 ottobre 2021, così come il canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico permanenti, l'attività di diffusione pubblicitaria e di pubbliche affissioni. L'occupazione temporanea di suolo pubblico è invece già esentata per tutto il 2021.

"Nei mesi dell’emergenza sanitaria - precisa l’assessore al Bilancio Roberto Tasca - il Comune di Milano ha compiuto ogni sforzo possibile per mantenere invariati i servizi e, laddove possibile, potenziarli, per sostenere le famiglie in difficoltà e per fare il proprio sforzo per limare gli effetti della crisi economica di molti settori. Questo provvedimento è certamente uno dei più importanti tra i molti che siamo riusciti a mettere in campo nell’ultimo anno e mezzo senza intaccare l’equilibrio dei conti pubblici e testimoniando la vicinanza concreta e tangibile del Comune ai propri cittadini. Realizzare interventi che si conciliano con l’equilibrio dei conti è il nostro vessillo di concretezze e serietà politica".

In precedenza, erano stati introdotti alcuni sgravi relativi alla Tari 2021: le imprese obbligate a chiudere per le restrizioni covid godranno di uno sgravio totale sulla parte vaiabile della tariffa, mentre per le utenze private (familiari) è prevista una riduzione del 50 per cento.