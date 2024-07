Contro il Pride: la processione degli ultracattolici per "riparare" agli omosessuali

Qualche decina di persone ha dato vita, domenica, alla "processione di riparazione" dopo il Pride 2024. Tra loro si possono riconoscere alcuni templari con la tunica bianca e la croce rossa. Non è la prima volta che viene organizzata una manifestazione simile. Nell'intento dei partecipanti, la preghiera collettiva "purifica" dai peccati commessi da altri durante la manifestazione di sabato per i diritti omosessuali.

Tutti avevano in mano un rosario e hanno ascoltato l'omelia di un sacerdote - o presunto tale, non risulta essere un'iniziativa ufficiale della curia milanese - in piazza Castello. Poi la processione ha raggiunto il Duomo, tra gli sguardi perplessi di passanti e turisti. Il gruppetto si è raccolto in cerchio e ha iniziato a pregare. "Potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti - invoca una donna riferendosi alla comunità Lgbtq -, intanto ci presentiamo come riparazione dell'onore divino".

"È sfilato l'orgoglio omosessuale, cosa che oggi molti considerano un diritto e in cui non vedono nulla di male. A noi invece non ha lasciato indifferenti perché sappiamo che, in realtà, eventi come questi rappresentano l'ostentazione e la nobilitazione di atti e comportamenti che costituiscono un grave peccato che umilia e degrada la creatura più bella di Dio, l'uomo, negando la bellezza dei sessi e cancellando la famiglia come comunione di differenze, immagine della Trinità, cioè dell’amore vero", era stato detto da un partecipante a questo sit-in l'ultima volta.