M1, ripartono i lavori a Cinisello-Monza Bettola: il nuovo capolinea entro dicembre '24

Sono ripartiti giovedì 30 settembre i lavori per la realizzazione della stazione del metrò di Cinisello Balsamo (Monza-Bettola), che sarà il nuovo capolinea a nord della linea rossa, la M1. Sono stati infatti definiti gli accordi e gli impegni di Comune di Milano e MM Spa, nonché recuperate le risorse integrative necessarie.

Il cantiere è articolato: comprende infatti tre opere. Oltre alla stazione della M1, anche il nuovo centro commerciale e le infrastrutture di interscambio, tra cui un parcheggio da 2.500 posti auto, il capolinea degli autobus provenienti dalla Brianza, la compresenza dell'A4, il collegamento stradale della Rho-Monza, la superstrada di collegamento verso Lecco e la predisposizione per il futuro prolungamento della M5 da Bignami a Monza.

Nel cantiere lavorano vari e diversi operatori, con sovrapposizioni delle attività soprattutto tra il centro commerciale e la M1. La futura stazione sarà strategica per il territorio e la mobilità dell'area a nord di Milano come nodo d'interscambio tra il traffico privato, le linee di superficie e la mobilità del comparto nord-est, da dove proviene il maggior numero di auto verso Milano nelle ore di punta.

Le due nuove stazioni M1 (Sesto Restellone e, appunto, Cinisello Balsamo-Monza Bettola) apriranno insieme al centro commerciale entro il mese di dicembre del 2024. Lo scorso gennaio MM Spa aveva concluso un accordo con l'impresa costruttrice riattivando i lavori a Sesto San Giovanni e Restellone per le sistemazioni superficiali consentendo tra l'altro anche la riapertura dell'asse viario di via Gramsci a Sesto San Giovanni per il collegamento tra Milano e Monza. L'integrazione dei costi per completare l'opera è stata assicurata con 15 milioni dallo Stato nella legge di bilancio approvata a dicembre 2019, 9,2 milioni da Regione Lombardia e 7,1 milioni dal Comune di Milano.