Milano vuole ripiantare i 5mila alberi, ma il governo non ha ancora inviato i soldi

Verranno ripiantate tutti i 5mila alberi abbattuti dalla tempesta del 25 luglio. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del convegno dal tema ‘Come ci ambientiamo al cambiamento climatico’ nell'ambito della Milano Green Week 2023.

"Il tema è quello della ripiantumazione - ha detto il sindaco - dove non dobbiamo avere fretta anche perché stiamo ancora raccogliendo i fondi. Questa infausta occasione deve essere usata per imparare a capire quali piante vanno piantate e c'è anche una riflessione sull'altezza che possono raggiungere perché come, insegnano i botanici, dopo una certa altezza diventano pericolose".

Nel frattempo non è ancora chiaro quando arriveranno i soldi dal governo. "Dal 25 luglio quando si è scatenato un violento nubifragio siamo usciti con 50 milioni di danni - ha puntualizzato il sindaco -. I nostri poveri fratelli emiliani, che hanno avuto un disastro prima di noi, stanno ancora aspettando speranzosi i fondi. Non so quindi quando noi li recupereremo".

Infine il sindaco ha rispedito al mittente le accuse relative alla sua svolta green. "Credo che a volte l'accusa che ci viene fatta, e che viene fatta a Milano, di essere troppo verdi, sia sinonimo di un po' di provincialismo, di persone che non vanno in giro per il mondo". "Milano - ha proseguito il sindaco - ha il compito di portare avanti la discussione sul cambiamento climatico, perché Milano ha un ruolo di guida nei cambiamenti. Essere milanesi vuol dire accettare l'idea che questa è una città che vive cambiando".