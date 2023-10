Sono iniziate a Milano le riprese di “I soliti idioti 3 – il ritorno”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sono iniziate a Milano le riprese di “I SOLITI IDIOTI 3”, il film che segna il ritorno al cinema della coppia comica formata da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli nei panni dei tanti personaggi che li hanno resi celebri: lo sboccato Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli “zarri” Patrick e Alexio, il metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella, e tanti altri. Campioni di incassi con il loro esordio nelle sale nel 2011, I Soliti Idioti tornano al cinema dieci anni dopo il secondo film (“I 2 SOLITI IDIOTI” 2012) e molte cose sono cambiate nel mondo. Vedremo i personaggi più amati misurarsi con la contemporaneità, con lo stesso occhio cinico e divertito che ha contraddistinto gli episodi precedenti. Questa nuova avventura si concentra su un tema attuale e universale: la famiglia. Dopo dieci anni di separazione, Francesco e Fabrizio hanno trovato la voglia di riprovarci. L’assenza dagli schermi non ha fatto passare la voglia di ridere alle battute scorrette che caratterizzano i personaggi di Biggio e Mandelli: il tour che nel 2023 ha sancito il ritorno della coppia ha registrato subito il tutto esaurito e ha dato la forza che serviva allo sviluppo del terzo film. Complice anche la diffusione degli sketch del duo sui social network, che ha raggiunto tutta una nuova generazione di fans. Sarà un ritorno ricco di new entry: tanti guests, volti noti della comicità, del mondo dello spettacolo e giovanissime star del web che faranno un’incursione nel film, scontrandosi con le situazioni più assurde e irriverenti. Altra importante novità del film è la produzione, tutta milanese, firmata Roadmovie, casa di produzione con venti anni di esperienza in ambito commerciale e cinematografico, che qui per la prima volta affianca Medusa nel film. Roadmovie riporta la squadra tecnica che già aveva seguito le altre produzioni de “I SOLITI IDIOTI” e custodisce la qualità e la professionalità della troupe sul set e per la post produzione. Una qualità su cui Medusa Film ha scelto per la terza volta di investire, continuando a dare voce alla comicità grottesca del duo Biggio e Mandelli. CREDITI PRODOTTO DA Roadmovie e Medusa Film SOGGETTO SCENEGGIATURA REGIA Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA Massimo Schiavon PRODUTTORE ESECUTIVO Dario Figoli ORGANIZZATORE GENERALE Andrea Verolo SCENOGRAFIA Silvia Ventimiglia COSTUMI Lucia Gallone TRUCCO Paola Breda PARRUCCO Mauro Chinnici MONTAGGIO Nadia Frascella DIRETTORE DI PRODUZIONE Caterina Martini FONICO Riccardo Milano MICROFONISTA Emanuele Chiappa CAPOELETTRICISTA Paolo Giovannetti CAPOMACCHINISTA Claudio Di Lorenzo Roadmovie E’ una casa di produzione milanese, attiva dal 2003 in campo commerciale, televisivo e cinematografico. Ha sviluppato competenze tecniche e artistiche in ambito di ripresa e direzione della fotografia, negli anni si è strutturata offrendo servizi alla produzione per progetti italiani e esteri lavorando con i più grandi nomi del mercato audiovisivo. https://roadmovie.it/ Ufficio stampa Monica Tessi comunicazione@roadmovie.it – cell. 3336840133 Tiziana Mazzola tiziana.mazzola@mediaset.it – cell. 3357351897