Detriti, liquidi pericolosi, carreggiate distrutte: che cosa succede dopo un incidente stradale

Che cosa succede dopo un incidente stradale? Spesso occorre ripristinare le carreggiate. Un'attività "poco visibile" ma necessaria e ingente. Palazzo Marino ha reso noti alcuni numeri sul lavoro di pulitura, bonifica e ripristino delle strade dopo gli incidenti, svolto dalla società "Sicurezza e Ambiente", che per il Comune di Milano si occupa anche di rimuovere i veicoli abbandonati.

Spesso, dopo gli incidenti, non ci sono soltanto auto o moto non funzionanti che vanno spostate, ma detriti, olio e altre sostanze impattanti dal punto di vista ambientale e pericolose se lasciate sull'asfalto. "L'efficienza - commenta Marco Granelli, assessore alla sicurezza - è fondamentale anche in situazioni di danneggiamento della carreggiata, segnaletica distrutta, buche pericolose da presidiare da parte degli agenti".

Dal 2022 a oggi, sono più di 17mila gli interventi di ripristino delle carreggiate dopo un incidente, e oltre 92mila i chili di residui rimossi dalle strade. Nel 2022 gli interventi di pulitura e bonifica post incidente sono stati quasi 30mila (per l'esattezza 29.512), con 40mila chili di detriti raccolti (comprese le infrastrutture danneggiate), 20mila litri di sostanze pericolose aspirati dall'asfalto. Nel 2023, gli interventi sono stati 5.189, con più di 42.600 chili di residui solidi e quasi 17mila litri di liquami. Nel 2024, da gennaio a oggi, si sono registrati 2.378 interventi, 11.291 chili di detriti, 7.794 litri di liquami.

Per quanto riguarda l'attività di rimozione dei veicoli, questa ha riguardato 864 mezzi nel 2022, 742 nel 2023, 194 fino al 31 maggio 2024. I veicoli sono più o meno equamente divisi tra motocicli (e ciclomotori) e mezzi diversi (auto e camion).

L'arrivo dei mezzi per ripristinare il luogo di un incidente avviene in media in mezz'ora. Il ripristino della segnaletica richiede circa 5 giorni. La riparazione di infrastrutture (ad esempio i guardrail) è effettuata in 15 giorni. Il Comune di Milano ha dato l'ok all'interesse pubblico per una proposta di partenariato pubblico-privato con cui si procederà all'affidamento in concessione del servizio di supporto alla viabilità tramite gara, estendendo le attività al ripristino delle buche stradali, alla riparazione della segnaletica stradale non solo in caso di incidente e all'installazione di sedici attenuatori d'urto dotati di telecamere per l'individuazione dei veicoli responsabili del danno.