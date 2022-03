Curling, 4 palestre e una spa: la rivoluzione dell'Agorà del ghiaccio

Una seconda pista per il curling, negozi, una spa e quattro palestre. Queste le novità al centro del progetto di riqualificazione dello stadio del ghiaccio Agorà di via Ciclamini, zona Primaticcio, il più importante palazzo del ghiaccio di Milano. Nella mattinata di venerdì 18 marzo il sopralluogo della commissione consiliare congiunta Sport-Turismo-Politiche Giovanili.

In occasione della visita, è stato presentato il piano per riqualificare la struttura, che passa anche per la creazione di nuove parti e l'ottimizzazione degli spazi che, come ha detto l’architetto e direttore dei lavori Giorgio Ripa, permette di ricavare "una struttura accessibile alla cittadinanza, alle persone con disabilità, al pubblico, alla tifoseria e agli atleti, separando tutte le funzioni agonistiche e consentendo l’allargamento degli spazi con una seconda pista, che sarà usata per il curling”. "Ci sarà - ha proseguito Ripa - anche una parte interrata per le funzioni di supporto allo sport e alla cittadinanza, come la fisioterapia e aule corsi, per le feste”. Particolare attenzione nella realizzazione della struttura, inoltre, verrà prestata all'efficienza energetica.

“I lavori partiranno non appena arriveranno i finanziamenti e dureranno due anni. In questo periodo non verrà interrotta l’attività - le parole di Marilù Guarnieri, presidente di Agorà Skating Team, che gestisce l'impianto -. Partiremo dalla costruzione della seconda pista. Dopo creeremo l’impiantistica nel sottosuolo e poi si farà lo switch alla parte degli impianti. Facendo questo intervento in estate, potremo interrompere l’attività agonistica solo nel periodo meno impattante”.

Palestre, negozi, centro estetico e una spa - come specificato da Guarnieri - saranno accessibili a tutti i cittadini. L'obiettivo del progetto - ha detto la presidente di Agorà Skating Team - è duplice "da una parte riqualificare lo stadio, dall'altra la squadra di hockey". "Mancano però i finanziamenti - ha chiosato Guardineri - e proprio per questo abbiamo chiesto un intervento e un aiuto da parte del Comune".