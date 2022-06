Verde, nuove piazze e case 'green': il total makeover di una zona industriale del Milanese

Spazi verdi, nuove piazze, abitazioni realizzate con i criteri dell'edilizia ecosostenibile e negozi. Sono questi gli elementi del piano di riqualificazione dell'ex area industriale Ceruti, nel centro di Bollate, cittadina a nord di Milano.

Ad acquistare lo spazio, di oltre 40mila metri quadrati, Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di ampie aree dismesse. L'intervento, scrive la società in una nota, "sarà la più importante operazione di rigenerazione e riqualificazione del territorio cittadino di Bollate degli ultimi anni, e una delle più grandi dell’intero nord milanese. Il sito, ad oggi un deposito industriale, cesserà di essere operativo e l’intero perimetro sarà posto in sicurezza".

L'area accoglierà un'estesa superficie verde aperta al pubblico, appartamenti 'green' e nuove attività commerciali. “Officine Mak riqualificherà un’area che negli anni ha già visto presentare diverse ipotesi di progetto urbano, ma mai portate a termine – ha dichiarato Daniele Consonni, ceo di Officine Mak -. La nostra esperienza ci dice che per caratteristiche del territorio, ubicazione del sito e necessità della comunità, sapremo portare avanti una proposta convincente, moderna e con soluzioni innovative, sia dal punto di vista progettuale, dei materiali utilizzati e della sostenibilità. Il primo passo sarà quello di mettere il sito in sicurezza, mentre continueranno i dialoghi già aperti con l’amministrazione locale alla ricerca delle migliori soluzioni, in primis per il benessere dei cittadini”.