I lavori alla Goccia della Bovisa potrebbero partire entro fine 2022

Potrebbero partire entro la fine dell'anno i lavori alla Goccia, l'area ex industriale della Bovisa dove si trovano i due gasometri. Il fatto è emerso nel pomeriggio di martedì 12 aprile quando a palazzo Lombardia è stato presentato l'accordo di programma tra regione, comune e Politecnico per la riqualificazione della superficie dove sorgerà il nuovo campus del Politecnico. All'incontro hanno preso parte Ferruccio Resta, rettore del Politecnico, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale alla città metropolitana, Stefano Bolognini e l'assessore alla rigenerazione urbana di Milano Giancarlo Tancredi.

La zona interessata dall'intervento si trova fra le stazioni ferroviarie di Bovisa e Villapizzone, oggi caratterizzata da un 'vuoto urbano'. Si tratta di un'area carica di storia che ricorda il passato industriale della città e che custodisce alcuni manufatti di archeologia industriale di inizio Novecento. "L' accordo si inserisce nel contesto di un più ampio intervento di riqualificazione del quartiere Bovisa e deriva da una serie di confronti avuti nei mesi scorsi con il Politecnico ed il comune di Milano - ha puntualizzato il governatore Attilio Fontana -. Un intervento per il quale regione interviene con un cofinanziamento pari a 20 milioni di euro", circa un quinto dell'investimento totale preventivato.

Per il momento non c'è un progetto esecutivo ma l'intervento riguarda il recupero del gasometro 2 in un'area contigua al nuovo polo Bovisa del Politecnico, ed è finalizzato a realizzare una rigenerazione del 'Parco dei Gasometri'. Si prevede la trasformazione funzionale degli spazi a servizio dell'università (laboratori di ricerca avanzata, sale studio, sale riunioni e altri ambienti e didattica), con la realizzazione di un ampliamento del campus Bovisa oltre alla creazione di nuove aree per le funzioni istituzionali di ateneo e alla sistemazione dell'area a verde circostante.

"Le Università hanno un ruolo fondamentale nella rigenerazione urbana di Milano - ha detto l'assessore alla rigenerazione urbana di Milano Giancarlo Tancredi - e quello che stiamo vivendo è un processo di rinnovamento in tutta la città che non ha precedenti e, in questo quadro, il Politecnico ha un ruolo centrale perché il nuovo grande campus area Bovisa - Goccia ospiterà anche un parco pubblico aperto a tutti di dimensioni rilevanti. La nostra città conta 220mila studenti iscritti alle università, una popolazione pari a quella di una vera e propria città nella città".

Rinnovare un quartiere ma l'obiettivo è quello di rilanciare il Politecnico e attrarre le migliori menti. "Non è più sufficiente essere un'Università di qualità - ha spiegato il rettore del Politecnico Ferruccio Resta - ma bisogna essere inseriti in una trasformazione dell'ateneo per attrarre studiosi, ricercatori e soprattutto studenti da tutto il mondo e contribuire a trattenere qui il capitale umano. Tutte le università hanno capito che oltre a programmi di formazione e di ricerca di elevato livello servono spazi e servizi. I gasometri della Bovisa - ha proseguito - devono diventare la fabbrica delle idee, della conoscenza e dell'innovazione".