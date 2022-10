28 milioni per riqualificare tre stabili di case popolari di Milano

Tre immobili di case popolari milanesi verranno riqualificati grazie ai finanziamenti europei del Fondo per lo sviluppo e la coesione, attraverso un bando del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica). La spesa complessiva sarà di 28 milioni e 600mila euro. Il primo immobile è quello di via Sant'Erlembaldo 2, che sarà interessato da interventi per migliorare l'efficienza energetica, superare le barriere architettoniche e ottimizzare gli attuali 184 appartamenti, per aumentarli.

Al progetto è connessa anche la riqualificazione dello stabile di viale Monza 142, in cui 19 alloggi saranno destinati ad un progetto di social housing. Inoltre, nel parco di Villa Finzi verranno migliorate le strutture interne e sarà potenziato il sistema degli accessi. Infine, in viale Omero 15 sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento degli alloggi inutilizzati e degli spazi al piano terra, per migliorare e garantire l’accessibilità. Anche qui verrà migliorata l'efficienza energetica e saranno riprogettati gli spazi all'aperto, ad uso semi pubblico. Infine saranno installati giochi per i bambini.

"Questi progetti permetteranno di migliorare sensibilmente gli immobili e la vita delle persone che li abitano. Si tratta di un investimento importante che aumenterà il numero di alloggi a disposizione negli stabili", dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e al piano quartieri". "La riqualificazione di via Sant’Erembaldo è un’ottima notizia per Gorla. Il progetto prevederà benefici per tutta la cittadinanza grazie agli interventi sulle strutture del Parco Villa Finzi", aggiunge Simone Locatelli, presidente del Municipio 2. "L’intervento ai piani terra nell’immobile di viale Omero 15 è decisivo per permettere di offrire una soluzione abitativa valida agli inquilini e, allo stesso tempo, riprogettare e migliorare gli spazi esterni", conclude Stefano Bianco, presidente del Municipio 4.