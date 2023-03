Una scuola, parterre verdi e meno asfalto: come cambia San Siro

Arriva una 'mini' riqualificazione per la zona più elegante del quartiere San Siro, quella vicina alle strutture sportive. Il Comune di Milano ha infatti deciso alcune varianti agli interventi che dovranno essere effettuati in parallelo alla rigenerazione dell'ex ippodromo del trotto, che diventerà un quartiere residenziale in parte in housing sociale.

Gli interventi decisi dal consiglio comunale riguardano alcune aree limitrofe, per un totale di circa 10.600 metri quadrati, con un incremento finale del verde per circa 2mila metri quadrati. Innanzitutto sarà riqualificato a verde il parterre centrale di via Palatino, attualmente sterrato e usato come parcheggio. La zona perderà circa 200 posti auto 'impropri', ma nelle vie laterali spesso le strisce gialle sono deserte.

Un'altra novità sarà su piazzale dello Sport, dove in alcune porzioni verrà tolta la pavimentazione e, in un'area sterrata nella parte est, sarà realizzata una scuola d'infanzia con cinque sezioni. Il prossimo passaggio sarà una convenzione tra Palazzo Marino e la società Prelios Sgr, per conto del fondo immobiliare Invictus. I cantieri apriranno all'inizio del 2024.