20 milioni di euro per rifare un complesso di case popolari

Verranno riqualificati (quasi) da cima a fondo i caseggiati di via Rizzoli 13-45 e 73-87 a Milano. Palazzo Marino, grazie a un progetto finanziato con i fondi del Pnrr, ha approvato definitivamente il piano di fattibilità tecnica ed economica per una spesa complessiva di 19,5 milioni di euro, ridefinendo il progetto approvato il 26 novembre dell’anno scorso a causa dell’aumento generale dei costi dovuto alla crisi internazionale e al relativo innalzamento dei prezzi.

I fondi saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria generale insieme alla riqualificazione energetica e impiantistica dei complessi di edilizia popolare di via Rizzoli 13, 45, 73 e 87.

“È fondamentale utilizzare al meglio le opportunità offerte dai fondi europei attraverso il Pnrr - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa -. Trasformeremo i quattro immobili di via Rizzoli in cui vivono centinaia di famiglie garantendo maggiore qualità abitativa e l’incremento della sostenibilità energetica”.

Per Caterina Antola, presidente del Municipio 3, si tratta di “una decisione importante che ci permette di mantenere l'impegno assunto di riqualificare gli immobili di via Rizzoli”. “Sono interventi necessari per ammodernare i quattro caseggiati - prosegue Antola - e riqualificare le case di proprietà del Comune di Milano in un quartiere che sarà protagonista, nei prossimi anni, di importanti e positive trasformazioni urbanistiche”.