I due luoghi di Milano che torneranno a splendere grazie al quartiere

L'obiettivo è recuperare (attraverso iniziative dal basso) due aree abbandonate e prive di identità. E per questo motivo Piazzetta di via dei Transiti e Parco Adriano saranno al centro di due patti di collaborazione firmati dal municipio 2 con diverse associazioni di Milano.

La piazzetta di via dei Transiti, stretta fra via Padova e viale Monza, da semplice luogo di passaggio si prepara a diventare uno spazio di connessione e di incontro. I firmatari del Patto, le associazioni Nolo4kids, Fas, Reteambiente Milano Legambiente, Para Todos, Atelier Spazio Xpò e La città del sole - Amici del Parco Trotter si impegnano ad avviare un processo che porterà questa piazza ad accogliere iniziative per i più piccoli, ma anche esposizioni artistiche, eventi multiculturali e aggregativi, laboratori e una postazione per il bookcrossing.

"Tana-Un patto per parco Adriano" è, invece, l?accordo che coinvolge un?area verde piantumata dai bambini della scuola di via San Mamete all?interno dell?omonimo parco. La prima operazione, avviata collettivamente da Tempo per l?Infanzia, Apis arti per l?innovazione sociale, Caracol, Ditta Gioco Fiaba, il circolo Acli La Gobba e il cittadino attivo Giovanni Bianchi, prevederà l?organizzazione di un contest aperto al quartiere per stimolare il pensiero creativo sugli arredi, l?organizzazione di un cinema all?aperto a basso impatto ambientale, spettacoli teatrali e di animazioni, letture, laboratori e momenti di gioco libero.

"Collaborazioni come queste - ha spiegato l?assessora con delega alla Partecipazione Gaia Romani - sono fondamentali. E non solo perché rappresentano l?essenza dell?attivismo e della partecipazione attiva di cittadini e reti associative che dimostrano di avere a cuore il bene comune, ma perché sono vere e proprie azioni di riscatto per i nostri quartieri. Intere aree, oggi abbandonate, vengono restituite alla collettività e si preparano ad accogliere iniziative culturali, giochi, letture e a promuovere la cura del verde e la cultura della sostenibilità"