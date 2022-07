Galleria Torino, arriva un nuovo negozio. Riqualificate le vie intorno

Riqualificazione in vista per un'area del pieno centro di Milano tra via Mazzini e via Torino, che toccherà via Arcimboldi e via dell'Unione nonché Galleria Torino, da tempo in stato di sostanziale abbandono. Lo rende noto Palazzo Marino.

Il progetto di recupero dell’area, in capo alla società Dieffe Srl, prevede la creazione di una media struttura di vendita, all’interno di un complesso edilizio a destinazione mista residenziale/commerciale/ terziario. Per realizzare la nuova struttura, risultato dell’unione delle superfici già esistenti degli attuali esercizi commerciali e che ingloberà anche i 213,29 mq della Galleria Torino, verrà estinta la servitù di passo pedonale diurno, oggi degradato e non più utilizzato come effettivo passaggio, accogliendo così anche il parere del Municipio 1. Il nuovo spazio commerciale manterrà comunque l’ingresso al piano terra e la funzione di attraversamento durante gli orari di apertura.

La riqualificazione di via Arcimboldi, per tutta la sua lunghezza (circa 75 metri), e via dell’Unione, tra piazza Missori e via Falcone, avverrà a scomputo degli oneri di urbanizzazione, per un valore di circa 380mila euro. Nelle due strade, corte e strette, dove possibile sarà eliminato il dislivello tra marciapiedi e carreggiata, regolarizzati tutti gli avvallamenti, inseriti i dissuasori del tipo parigina e rifatto il manto stradale in granito bianco di Montorfano.