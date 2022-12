Case popolari in classe A3: il nuovo edificio di via Bolla

Sopralluogo in via Bolla per i vertici di Regione Lombardia e Aler Milano dopo il maxi sgombero degli occupanti abusivi effettuato a novembre 2022, primo passo per poter riqualificare gli stabili di case popolari tra i più degradati in città. In particolare, sono già in corso interventi di riqualificazione energetica nel cosiddetto caseggiato B, con accesso al superbonus che farà risparmiare circa 5 milioni di euro. Questi lavori avranno termine a fine 2023. Nel frattempo, entro l'estate, si avvieranno i lavori di abbattimento del caseggiato A, che poi verrà ricostruito.

Alla visita erano presenti il governatore Attilio Fontana, l'assessore alla casa Alan Rizzi e il presidente di Aler Milano Mario Angelo Sala. L'investimento complessivo per entrambi gli edifici, da parte di Regione Lombardia, è di 32 milioni di euro. La palazzina A, in particolare, sarà innalzata di un piano durante la ricostruzione, in modo da ricavare 155 alloggi più grandi di quelli attuali, in classe A3, con bagni tutti finestrati e fotovoltaico. "Deve cambiare faccia il quartiere e tutto il modo di viverlo", ha commentato Sala, presidente di Aler Milano.

"Col piano casa, prevediamo investimenti di 1 miliardo e 500 milioni nei prossimi tre anni, quindi una riqualificazione generale che va dalla questione strutturale ad una migliore qualità della vita e capacità di integrazione, perché non si verifichino più situazioni come questa. Il presupposto è la restituzione della legalità e la liberazione degli immobili occupati. E' stato fatto qui e verrà fatto in tutto il patrimonio", ha aggiunto Fontana, presidente di Regione Lombardia.