"Discredito planetario": Ruby Ter, Palazzo Chigi chiede 10 milioni a Berlusconi

"Discredito planetario". E' l'espressione utilizzata da Gabriella Vanadia, avvocata della presidenza del consiglio, nell'aula bunker di via Ucelli di Nemi a Milano, dove si svolgono le ultime fasi del processo Ruby Ter in cui Silvio Berlusconi è imputato, insieme ad altre 28 persone, a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. E per il "discredito planetario" all'istituzione, cioè il "clamore ineguagliabile a livello mondiale" della vicenda legata alle 'Olgettine' e alle serate di Arcore, la presidenza del consiglio chiede 10 milioni di euro di provvisionale per il risarcimento danni (per la corruzione in atti giudiziari) a cui si aggiungono 500 mila euro per le false testimonianze.

Una richiesta 'monstre' dalla parte civile, rivolta a tutti gli imputati ad esclusione dell'unico per il quale i pm Luca Gaglio e Tiziana Siciliano hanno chiesto l'assoluzione (Luca Pedrini), che si aggiunge ai sei anni di reclusione chiesti, invece, dai pm per Silvio Berlusconi, accusato di avere comprato testimonianze favorevoli al processo principale da parte delle ragazze che partecipavano alle serate nella sua villa, tra cui spicca Karima El Marhoug, all'epoca in arte Ruby Rubacuori, da cui il nome delle inchieste e dei processi. Per lei e per altre giovani partecipanti ai 'Bunga Bunga', come Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra, sono stati chiesti cinque anni di reclusione. Sei anni e mezzo invece la richiesta per Luca Risso, ex fidanzato di Karima El Marhoug, con cui andò in Messico (secondo l'accusa, con i soldi di Berlusconi) sostanzialmente per evitare che la ragazza fosse sentita dai magistrati.

Berlusconi si è sempre difeso sostenendo che i regali alle ragazze (a parte Karima El Marhoug si parla di case e regolari 'stipendi' anche da 2.500 euro al mese) fossero un risarcimento in quanto quelle giovani erano state travolte dall'inchiesta e non riuscivano più a lavorare nel mondo dello spettacolo. La sentenza è attesa dopo l'estate.