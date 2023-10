Milano, le nuove regole per accendere i termosifoni (che oggi devono restare ancora spenti)

Un'altra settimana ancora. A Milano i termosifoni non si potranno accendere prima di domenica 22 ottobre, nonostante la legge fissi l'avvio della stagione termica per oggi, domenica 15. A inizio mese il sindaco Beppe Sala ha infatti firmato un'ordinanza sindacale che stabilisce le nuove norme per l'utilizzo degli impianti di riscaldamento in città, tra cui anche date diverse rispetto al resto d'Italia.

"Il periodo durante il quale è consentita l’accensione degli impianti partirà il prossimo 22 ottobre e terminerà l’8 aprile 2024: l’amministrazione riduce di quindici giorni la durata complessiva della stagione termica, posticipandone la partenza - prevista per legge il 15 ottobre - e anticipando il termine, stabilito il 15 aprile", avevano spiegato dal comune. Ma non è questa l'unica novità.

"Per quanto riguarda il funzionamento giornaliero degli impianti, l’ordinanza stabilisce un massimo di 13 ore, invece di 14, comprese tra le ore 5 e le ore 23. La temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C + 2°C di tolleranza, ridotta di 1°C rispetto ai 20°C previsti per legge", le altre regole.

“Le misure che abbiamo adottato durante la scorsa stagione termica, prime fra tutte la riduzione del periodo di accensione e delle temperature – aveva sottolineato l’assessora all’Ambiente Elena Grandi -, hanno prodotto risparmi oltre le aspettative, per questo intendiamo portare avanti queste ottime pratiche. Voglio anche ricordare che abitudini e comportamenti di ciascuno sono molto importanti e quindi rinnoviamo l’appello a cittadini e cittadine: qualora le condizioni metereologiche, come sta accadendo, lo consentiranno, si invitano tutti e tutte ad aspettare il più possibile per accendere il riscaldamento domestico. Ne avranno beneficio le bollette e l’ambiente. La crisi climatica, con le sue drammatiche conseguenze ambientali e sociali, deve essere affrontata insieme: ridurre i nostri consumi di energia è il primo e fondamentale passo”.

Secondo il rilevamento effettuato da A2A, a Milano la stagione termica 2022-2023 - partita il 3 novembre 2022 e terminata il 7 aprile 2023 - si è chiusa con una riduzione pari a -19,4% del consumo di gas rispetto alla stagione precedente: un risparmio importante conseguito grazie agli effetti positivi delle prescrizioni dell’allora Decreto ‘Cingolani’, delle misure rafforzative adottate dall’Amministrazione comunale sui propri impianti di riscaldamento ed elettrici e dei comportamenti virtuosi messi in atto da cittadini e cittadine. Oggi, anche se il Decreto ‘Cingolani’ non è stato rinnovato, Milano decide di proseguire con azioni che si sono dimostrate utili e molto efficaci.