Milano vuole creare l'acqua calda con l'intelligenza artificiale

Sfruttare l’intelligenza artificiale per produrre acqua calda. Letteralmente. Sembra una cosa fuori dal mondo, ma il progetto è concreto e ad annunciarlo, nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio, è stato l’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini all'evento "Più energia in circolo" organizzato dall’azienda per presentare la nuova tecnologia del termoutilizzatore di Brescia.

La società sta “lavorando per chiudere contratti con tutti i nuovi data center che arriveranno in città per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e di tutta la tecnologia del digitale che sta crescendo e che produrranno tantissimo calore”. Le server farm in cui “vivono” i server che fanno funzionare l’intelligenza artificiale, infatti, sono decisamente energivori e scaldano parecchio, tanto che per raffreddarli vengono utilizzati complessi e potenti impianti di condizionamento. "Questo calore - ha puntualizzato Mazzoncini - può essere ceduto al teleriscaldamento, con la decarbonizzazione della città”.

Nelle case dei milanesi l’acqua calda potrebbe arrivare con la rete del teleriscaldamento. Rete che per il momento non esiste, dato che copre a malapena il 15-20% della città, sempre secondo i dati resi noti dal colosso.