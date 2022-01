I termosifoni sono "troppo vecchi": bimbi al freddo a scuola

Non è nuovo il problema delle classi al freddo nella scuola media Benedetto Marcello di via Lamennais e via Constant, a Quarto Cagnino. Il problema, reso pubblico alla ripartenza delle scuole dopo l'Epifania dal capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7 Antonio Salinari, che aveva parlato di bambini 'imbottiti' con cappotti e giubbotti durante le lezioni, risale a dicembre 2021.

I tecnici del Comune di Milano stanno quindi da tempo lavorando per risolvere il problema, insieme all'assessora alla scuola del Municipio, Erica Soana. Il primo intervento, tempo fa, ha riguardato la circolazione dell'acqua. Ma, il 22 dicembre, a ridosso della chiusura della scuola per le vacanze, si è verificata una perdita ingente che ha costretto i tecnici a bloccare il riscaldamento in tutto il plesso della Benedetto Marcello.

Riscaldamento riparato, ma termosifoni obsoleti

"Durante le vacanze natalizie il sistema del riscaldamento è stato riparato e riavviato", riferisce Davide Varrà della lista 'Lavoriamo per Milano con Sala', che ricorda anche la mozione di dicembre con cui il Municipio ha chiesto che i fondi derivati dagli oneri urbanistici dell'intervento di urbanizzazione in via Taggia vengano destinati anche alla ristrutturazione della scuola Benedetto Marcello.

"Ad oggi", dichiara ancora Varrà tornando alla situazione di gennaio, "i tecnici stanno verificando i singoli termosifoni, che scontano carenze strutturali dovute all'età e all'incuria degli anni passati". In pratica, il riscaldamento in sé funziona correttamente dopo la riparazione, ma i termosifoni sono obsoleti e riescono a diventare soltanto tiepidi. Sommato al necessario ricambio d'aria per le norme anti covid, questo fa sì che le classi siano al freddo. Almeno finché non si deciderà per una manutenzione straordinaria radicale.