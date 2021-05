720mila euro per finanziare le riserve naturali della Lombardia

723mila euro per gli enti che gestiscono le riserve naturali della Lombardia. È quanto ha stanziato la Regione con l'obiettivo "di contribuire alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento di strutture e infrastrutture presenti e al recupero di aree degradate", come si legge in una nota.

Ad essere finanziati, con liquidazione immediata della metà dei fondi, 36 diversi progetti i cui lavori inizieranno entro il 2021 e che serviranno per opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, ripristino di aree degradate, manutenzione delle sedi o centri visita per il rafforzamento delle infrastrutture. Al centro del finanziamento la volontà di valorizzare contesti in grado di offrire ai lombardi un'importante attrattiva.

"Con questi fondi straordinari - ha detto l'assessore ad agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi - finanziamo, con un contributo che arriva fino al 100%, interventi di rinaturalizzazione, di conservazione della biodiversità e di sistemazione idraulico-forestale. Le riserve naturali sono luoghi dove vivono specie rilevanti che intendiamo salvaguardare per la biodiversità, anche garantendo agli enti gestori gli strumenti e le risorse per svolgere al meglio il proprio lavoro".

Nel Milanese, in particolare, meno di 24mila euro verranno destinati al Bosco Wwf di Vanzago per attività di manutenzione straordinaria e ristrutturazione centro visita e rafforzamento delle infrastrutture esistenti presso la riserva naturale regionale. Quasi tutte le province e relative riserve interessate dai finanziamenti, da Pavia a Mantova, da Brescia a Bergamo, da Mantova a Varese, passando per Como, Cremona, Lodi e Lecco.