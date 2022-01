Perché a Milano va risintonizzata la tv

Tra Milano e hinterland in questi giorni stanno cambiando le frequenze dei canali Rai. Praticamente è iniziato il processo di refarming, cioè una riorganizzazione delle frequenze, processo che (a livello nazionale) terminerà a fine giugno 2022.

Le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare il televisore o il decoder, se già in grado di ricevere il flusso Dvb-t2; per capire e se il televisore è compatibile con lo standard basta sintonizzarsi sul canale di test al numero 100 controllando che appaia la scritta “Test HEVC Main10”.

Perché bisogna risintonizzare le televisioni

Con questa operazione si completa il passaggio al nuovo sistema di trasmissione Dvb-t2 con la nuova codifica HevcC Main10. Si tratta di una tecnologia che consente di risparmiare banda, ma di ottenere allo stesso tempo migliori risultati in termini di trasmissione audio e video. Con la nuova codifica, infatti, si potranno ricevere flussi video ad alta definizione, con supporto fino alla risoluzione 4K.

Il passaggio è stato deciso dalla comunità europea che ha disposto la cessione della banda 700 MHz alla telefonia mobile per fronteggiare la crescita esponenziale della domanda di traffico dati in mobilità.