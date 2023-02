Perché Palazzo Marino resterà al buio (per un'ora)

Un'ora con le luci spente. Palazzo Marino resterà completamente al buio dalle ore 19 alle ore 20 di giovedì 16 febbraio in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar.

"La scelta di aderire anche quest'anno alla campagna "M'illumino di meno" è in linea con le azioni messe in campo in tema di sostenibilità e ottimizzazione delle risorse energetiche, con l'obiettivo di diffondere e promuovere maggiore sensibilità tra cittadini e cittadine rispetto alle sfide ambientali per creare una comunità sempre più attenta e consapevole", si legge in una nota di palazzo Marino.

In questi mesi, inoltre, il comune ha promosso un vero e proprio vademecum che propone una serie di buone pratiche, comportamenti e consigli indirizzati a sensibilizzare i milanesi ad un uso corretto ed efficiente dal riscaldamento e del condizionamento domestico nonché ad evitare gli sprechi domestici di acqua, gas e luce. Spazio anche ai suggerimenti per una mobilità più sostenibile e attiva oltre a indicazioni varie per attività commerciali, uffici e luoghi di lavoro sempre più attenti a non consumare inutilmente l’energia.