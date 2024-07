Ncc e Taxi, tensione alle stelle: "Aggressioni, intimidazioni e minacce"

Uno contro l'altro. Per una "corsa". "Sistema Trasporti", la principale associazione di Ncc, noleggio con conducente, e bus turistici, ha scritto una lettera al sindaco di Milano, Beppe Sala, per chiedere "un incontro" per parlare delle intimidazioni dei tassisti agli Ncc sul territorio.

Si tratta di "episodi sempre più frequenti che vedono presumibilmente dei tassisti intimidire, minacciare, aggredire titolari e dipendenti di aziende Ncc, senza distinzione tra uomini e donne, nell’esercizio della propria attività", la denuncia che il presidente Francesco Artusa ha indirizzato al primo cittadino e, in copia, all'assessore alla Mobilità, al Prefetto di Milano, al Questore e al comandante della polizia locale.

"Non solo: ingiurie e intimidazioni vengono rivolte anche ai passeggeri. A mio avviso sono irrilevanti le presunte violazioni di legge che questi aggressori lamentano per giustificare le loro azioni - ha aggiunto -. Irregolarità spesso inesistenti, ma soprattutto di competenza eventualmente delle forze dell’ordine e non sindacabili da improvvisati giustizieri autoreferenziali. Un fenomeno ormai sempre più diffuso ed emulato dato che non è affatto raro che i protagonisti di questi raid, registrino e pubblichino su vari social le loro imprese".

La richiesta è chiara: "Intensificare i controlli e i presidi nei luoghi maggiormente utilizzati come palcoscenico per queste aggressioni, come ad esempio Piazza del Duomo. Auspichiamo dunque una particolare attenzione a questo fenomeno da parte delle forze dell’ordine competenti, mentre, da parte sua, una quanto più possibile rapida identificazione dei responsabili con conseguenti sanzioni esemplari, prima che la situazione degeneri ulteriormente".

"Abbiamo già ricevuto numerose segnalazioni di autisti, specie se di sesso femminile, che stanno rassegnando le dimissioni essendo ormai costretti a lavorare con la paura. Una situazione questa che non solo danneggia le nostre imprese, ma anche la concezione stessa dello stato di diritto, nonché il diritto alla mobilità dei milanesi e dei turisti, già fortemente in crisi per la scarsa offerta di servizio. Da parte nostra - ha concluso Artusa - continueremo a raccogliere materiale utile all’identificazione degli aggressori, nonché a cercare di persuadere le vittime a presentare le dovute denunce".