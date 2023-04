Il vincitore di Masterchef apre un ristorante a Milano

Dalla capitale alla Madonnina. Valerio Braschi, vincitore di Masterchef 6 e uno degli chef emergenti più noti d'Italia, ha deciso di tentare l'avventura a Milano. In un lungo video pubblicato sui social nei giorni scorsi, il cuoco ha annunciato di aver concluso l'esperienza con 1978 - il locale romano entrato con lui nella Guida Michelin - in vista di un imminente trasferimento a Milano.

"Ci ho ragionato su un po’ di tempo, ne ho parlato con la mia famiglia. Penso che sia la cosa più bella, alla mia età, provare anche una nuova esperienza in una nuova città ", ha spiegato Braschi, diventato famoso per ricette come la carbonara distillata o la lasagna in tubetto, che gli sono valse il riconoscimento "Giovane dell'anno" nel 2021 nella guida firmata dall'Espresso. "Una città poi come Milano, che è una città che amo, da sempre bramo di lavorarci", ha ammesso il cuoco. La location per ora non è stata svelata, né sono stati resi noti altri dettagli, ma lo stesso Braschi ha promesso novità a breve.

"Un nuovo inizio, una nuova avventura in un ristorante pazzesco a Milano. Il 1978 è stato un pezzo di cuore per me, più che un luogo di lavoro nel quale ho condiviso, assieme ai miei collaboratori momenti unici. Quando arrivai nel 2019 iniziai un percorso che nemmeno io avrei mai creduto potesse sfociare in un successo del genere. Vedere il ristorante sempre pieno è motivo di grande orgoglio per me, ma la vita ogni tanto ti mette davanti a delle scelte e io a 25 anni ho deciso di buttarmi in una nuova avventura alla quale lavoro da tempo", ha scritto nel post. "Ringrazio di cuore tutta Roma che mi ha dato tantissimo, una città straordinaria che dal primo giorno mi ha accettato e reso parte di lei, facendomi davvero sentire a casa. Milano sarà la mia nuova meta - ha concluso -, ma Roma sarà sempre nel mio cuore".