Il nuovo ristorante di Eataly dentro l'aeroporto di Orio al Serio

Un nuovo ristorante di Eataly ha aperto nell'aeroporto di Orio al Serio all'interno dell'area imbarchi. Il locale è grande 750 metri quadrati. "Siamo felici di aprire Eataly in un luogo in cui avremo l'opportunità di confrontarci con viaggiatori italiani e stranieri offrendo loro una selezione di piatti italiani realizzati con ingredienti di qualità e cucinati in modo semplice", spiega Simone Tosato, global head of franchising di Eataly.

L'aeroporto di Orio al Serio, nel 2023, ha superato la quota di 15 milioni di passeggeri: lo scalo intitolato al Caravaggio è saldamente il terzo tra gli aeroporti italiani. "La partnership con Eataly segna una tappa di prestigio nel percorso di promozione dei prodotti e della enogastronomia di eccellenza intrapreso nelle fasi di progressivo ampliamento dell'aerostazione", aggiunge Matteo Baù, direttore commerciale aviation di Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco.

Il ristorante è da 180 coperti e si trova tra i gate A14 e A15. È aperto dalla colazione all'ora di cena, e offre sia pizza alla pala sia panini farciti, così come dolci per le colazioni e i piatti iconici di Eataly. Presente anche un'area mercato con eccellenze regionali.