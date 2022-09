Mitu, il ristorante colombiano di Cordoba premiato da TheFork

Mitù, il ristorante dell'ex calciatore interista Ivan Ramiro Cordoba, è stato selezionato dagli chef Annie Feolde e Riccardo Mondo dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, 3 stelle Michelin, come una delle più interessanti nuove aperture o gestioni del periodo ottobre 2021 - agosto 2022 nell’ambito della quarta edizione dei TheFork Awards. Non una competizione ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana.

Colorato, divertente, informale ma elegante, Mitù è il primo vero fine dining colombiano in Europa, non un semplice ristorante, ma una porta d’ingresso per entrare attraverso il cibo, le atmosfere e gli arredi, nel vero spirito colombiano. Da qui la scelta di affidare la consulenza per la parte food ad Alvaro Clavijo, del ristorante El Chato di Bogotà, tra gli chef più rinomati della Colombia e José Narbona Rodriguez, chef resident.

Un ristorante piacevole, dall’atmosfera familiare dove gustare una cucina ricercata, di qualità, identitaria e capace di dare vigore a ogni tipo di piatto e ingrediente, risaltandone il lato esotico e l’autenticità. Tutto è preparato in casa, a partire dal pane. I tecnicismi lasciano spazio a piatti giocosi, belli da vedere, ma mai banali, dove la materia prima di qualità è al centro di tutto.

L’iniziativa, promossa da TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, si propone l’obiettivo di delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni in Italia, con il contributo autorevole di 55 tra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana.