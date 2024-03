I ristoranti dove mangi e ti regalano un biglietto gratis per il cinema

Dopo un pasto al ristorante, ti danno un biglietto omaggio per andare al cinema. L'iniziativa a CityLife. Come spiegano gli organizzatori con una nota, dopo il grande successo riscontrato nella prima edizione, CityLife Shopping District e CityLife Anteo si uniscono nuovamente per offrire agli appassionati del buon cibo e del cinema il fascino della sala dopo un pasto.

A partire da lunedì 11 marzo torna 'Cena con noi, Cinema con chi vuoi': tutti i clienti che dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 22.30, consumeranno presso i locali di CityLife Shopping District, potranno recarsi al piano 1, al 'Movie Point', - Food Hall, per ottenere un biglietto di ingresso a fronte di una spesa minima di 20 euro fino a un massimo di 2 biglietti al giorno presentando uno scontrino unico del valore pari o superiore a 40 euro.

La promozione sarà attiva fino al 19 aprile, mentre il biglietto del cinema sarà utilizzabile tutti i giorni fino al 31 luglio in base alle disponibilità esclusivamente presso il cinema CityLife Anteo. I ristoranti disponibili offrono un po' tutto, dalla pizza, al sushi, dal mexican all'hamburger. Altre informazioni sono reperibili qui.