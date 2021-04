Il ristorante subacqueo alle Maldive "firmato" dallo chef Andrea Berton

Da Porta Nuova alle Maldive: lo chef stellato meneghino Andrea Berton, cinquant'anni, avvia un'avventura imprenditoriale nel paradiso tropicale. Firmando un ristorante sott'acqua nell'atollo di Raa, in collaborazione con il resort You & Me by Cocoon, inaugurato nel 2020 dal tour operator Azemar.

Il ristorante si chiamerà H2O e sarà l'unico subacqueo in zona, nonché uno dei pochissimi al mondo. Non mancheranno suggestioni culinarie italiane, insieme a creazioni ispirate direttamente dalla location. Le vetrate del locale faranno ammirare direttamente agli ospiti i fondali corallini di Raa.

Friulano, Berton ha iniziato la carriera di chef con Gualtiero Marchesi in via Bonvesin de la Riva. Dopo varie esperienze internazionali ha conquistato la stella Michelin lavorando alla Taverna di Colloredo in provincia di Udine, per poi tornare da Marchesi come executive chef. Ha riconquistato la stella con il ristorante Trussardi alla Scala e poi ha aperto suoi locali, tra cui il Ristorante Berton in Porta Nuova a Milano nel 2013, ottenendo ancora una volta la stella Michelin. Suo anche il ristorante Berton al Lago, a Torno (Como).