A Milano il ristorante dove cucinano i 'clienti' insieme ad altri sconosciuti

Un 'ristorante' temporaneo dove i 'clienti' potranno cucinare da soli (insieme a un gruppo di sconosciuti), il tutto mentre un influencer cerca di animare la serata. È l'iniziativa di Star che in occasione del suo 75° anniversario aprirà lo spazio “Star Home Restaurant”.

Partendo dalle origini del brand che Star porta in vita il suo Star Home Restaurant, confermandosi il perfetto alleato in cucina su cui le persone possono contare. E lo fa mettendo a disposizione uno spazio dove poter trascorrere una serata all’insegna di spensieratezza e convivialità, valori che l'azienda vuol fare vivere ai consumatori facilitando la preparazione dei piatti della buona cucina di casa grazie ai suoi prodotti. Dal 10 al 19 marzo 2023, sarà infatti possibile partecipare alle dieci serate in uno spazio esclusivo nel cuore di Milano. Un evento che pone al centro le persone, offrendo un’esperienza all’insegna della buona cucina vissuta in modo leggero e spensierato, proprio come una cena a casa, ma con il plus di avere tutto l’aiuto dei prodotti dell'azienda.

All’interno dello Star Home Restaurant – che aprirà in orario serale in viale Bligny 27 a Milano – gli ospiti potranno organizzare una cena tra amici, in famiglia o condividere lo spazio con perfetti sconosciuti, in una location calda e accogliente, in cui la cucina avrà un ruolo centrale e di aggregazione. Le persone saranno invogliate a conoscersi, a scambiarsi idee, ma soprattutto a cucinare insieme: un’occasione unica per sperimentare in prima persona la facilità di realizzare un menù con i prodotti del marchio e di gustarne la bontà riscoprendo la bellezza della convivialità tra cucina e tavola.

Tramite l’utilizzo della piattaforma partner Comehome – definita l’app degli eventi in casa, che vanta una community di più di 500.000 persone – i consumatori potranno candidarsi alla prenotazione in qualità di Host (che ha il compito di coordinare la serata, dalla scelta del menù alla supervisione della sua preparazione, godendosi poi la cena con gli ospiti) o in qualità di Guest, ruolo perfetto per chi desidera trascorrere una serata in compagnia. In entrambi i casi, sia Host che Guest avranno la possibilità di inviare la propria candidatura per prenotare un posto a tavola, per un totale di 12 commensali per serata in ognuna delle dieci date a disposizione.

All’interno dello Star Home Restaurant, gli ospiti saranno accolti da un influencer diverso per ogni data, che avrà il compito di intrattenere gli ospiti ed aiutare gli Host nella preparazione del loro menù.