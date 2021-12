Dalla Lombardia 2,3 milioni di euro per ristrutturare gli immobili confiscati

Oltre 2,3 milioni di euro investiti da Regione Lombardia per la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità e assegnati agli enti locali e alle associazioni dal 2019 ad oggi. Questi alcuni dati illustrati dall'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, intervenuto al webinar "il sistema di geolocalizzazione dei beni confiscati per gli enti locali e del terzo settore".

"La Lombardia - ha aggiunto l'assessore - è la quarta regione in Italia per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e annovera sul suo territorio oltre 1.300 unità immobiliari già destinate e oltre 1.900 ancora in fase di gestione".

Sistema per monitorare i beni confiscati

De Corato ha anche presentato il sistema informativo 'Viewer beni confiscati', divenuto, da poco, pienamente operativo. "A seguito di una fase di sperimentazione - ha detto - a cui hanno preso parte 11 comuni e 5 associazioni del terzo settore, il sistema è ora pronto per assolvere al ruolo di interlocutore privilegiato dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei beni immobili confiscati alle mafie in Lombardia e destinati agli enti locali, nonché agli enti del terzo settore. Mettere a disposizione un nutrito patrimonio informativo geolocalizzato dei beni sottratti alla criminalità organizzata vuol dire agevolare il reimpiego istituzionale e sociale di tali beni".

"Il recupero dei beni confiscati - ha concluso l'assessore regionale alla Sicurezza - può e deve rappresentare un volano per l'economia della nostra regione. Abbiamo infatti messo a disposizione per il biennio 2021-2022 altri 4 milioni di euro destinati agli enti locali e al terzo settore per il recupero dei beni confiscati alla criminalità".